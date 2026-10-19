Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lohnende Red Robin Gourmet Burgers-Anlage?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,139 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Robin Gourmet Burgers-Papiers auf 8,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 349,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34,92 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich jüngst auf 166,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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