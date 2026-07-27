Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Hochrechnung
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr abgeworfen
Die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 6,79 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hat, hat nun 147,275 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 24.07.2026 1 063,33 USD wert, da der Schlussstand 7,22 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,33 Prozent gesteigert.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 133,08 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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