NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Robin Gourmet Burgers gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 124,922 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 522,17 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 16.01.2026 auf 4,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 47,78 Prozent gesunken.

Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at