Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Rentable Red Robin Gourmet Burgers-Investition? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,37 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hat, hat nun 9,643 Anteile im Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 28.08.2026 89,78 USD wert, da der Schlussstand 9,31 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,22 Prozent verringert.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176,16 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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