Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Red Robin Gourmet Burgers-Investition 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,50 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,182 Anteilen. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 26.06.2026 136,18 USD wert, da der Schlussstand 7,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,18 Prozent erhöht.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 138,55 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Red Robin Gourmet Burgers Inc. 6,60 1,00% Red Robin Gourmet Burgers Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen