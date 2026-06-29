Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Red Robin Gourmet Burgers-Investition
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,50 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,182 Anteilen. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 26.06.2026 136,18 USD wert, da der Schlussstand 7,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,18 Prozent erhöht.
Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 138,55 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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