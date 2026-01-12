NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 5,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,657 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,93 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 09.01.2026 auf 4,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,07 Prozent eingebüßt.

Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 73,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at