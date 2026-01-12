Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Rentabler Red Robin Gourmet Burgers-Einstieg?
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 5,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,657 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,93 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 09.01.2026 auf 4,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,07 Prozent eingebüßt.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 73,05 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!