NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,04 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,612 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 3,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,01 USD wert. Das entspricht einem Minus von 93,99 Prozent.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich jüngst auf 66,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at