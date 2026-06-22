Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Red Robin Gourmet Burgers-Performance im Blick 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 52,17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 191,681 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 18.06.2026 1 199,92 USD wert, da der Schlussstand 6,26 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 88,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 115,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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