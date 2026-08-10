NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,02 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,843 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31,51 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 07.08.2026 auf 8,20 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 31,51 USD entspricht einer negativen Performance von 68,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 151,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at