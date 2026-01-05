NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Robin Gourmet Burgers-Papier bei 58,92 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 169,722 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 702,65 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 02.01.2026 auf 4,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 74,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at