Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lohnende Red Robin Gourmet Burgers-Anlage?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,36 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 74,850 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 535,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,15 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 46,48 Prozent vermindert.
Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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