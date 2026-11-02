Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Frühe Anlage
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Anteile betrug an diesem Tag 20,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,995 Red Robin Gourmet Burgers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie auf 9,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54,50 Prozent vermindert.
Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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