Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lohnende Red Robin Gourmet Burgers-Investition?
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren eingebracht
Das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,447 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,38 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 12.06.2026 auf 5,10 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 83,96 Prozent vermindert.
Red Robin Gourmet Burgers war somit zuletzt am Markt 94,44 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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