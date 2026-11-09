Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Red Robin Gourmet Burgers-Anlage? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Red Robin Gourmet Burgers-Papiers betrug an diesem Tag 51,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Red Robin Gourmet Burgers-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,512 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (8,62 USD), wäre das Investment nun 168,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,18 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 163,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Red Robin Gourmet Burgers Inc. 7,57 -1,37% Red Robin Gourmet Burgers Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen