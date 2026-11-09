NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Red Robin Gourmet Burgers-Papiers betrug an diesem Tag 51,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Red Robin Gourmet Burgers-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,512 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (8,62 USD), wäre das Investment nun 168,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,18 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 163,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at