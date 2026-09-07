Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Lohnendes Red Robin Gourmet Burgers-Investment? 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,494 Anteilen. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Aktien wären am 04.09.2026 351,45 USD wert, da der Schlussstand 8,47 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 64,85 Prozent.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 160,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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