Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Red Robin Gourmet Burgers-Performance
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Red Robin Gourmet Burgers-Anteile 3,27 USD wert. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,581 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 02.04.2026 93,58 USD wert, da der Schlussstand 3,06 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,42 Prozent eingebüßt.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 55,48 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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