NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gewesen.

Das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Red Robin Gourmet Burgers-Anteile 3,27 USD wert. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,581 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 02.04.2026 93,58 USD wert, da der Schlussstand 3,06 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,42 Prozent eingebüßt.

Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 55,48 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at