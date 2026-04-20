Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Profitable Red Robin Gourmet Burgers-Anlage? 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag bei 32,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Red Robin Gourmet Burgers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 303,951 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 200,61 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 17.04.2026 auf 3,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 87,99 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Red Robin Gourmet Burgers jüngst 71,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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