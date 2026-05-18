Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lohnendes Red Robin Gourmet Burgers-Investment?
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 33,43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 2,991 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11,28 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 15.05.2026 auf 3,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 88,72 Prozent.
Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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