NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 33,43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 2,991 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11,28 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 15.05.2026 auf 3,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 88,72 Prozent.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at