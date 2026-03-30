NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an diesem Tag 64,23 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hat, hat nun 155,690 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 412,58 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 27.03.2026 auf 2,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 95,87 Prozent.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,70 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at