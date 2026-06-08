Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lukrative Red Robin Gourmet Burgers-Anlage?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.06.2023 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Anteile betrug an diesem Tag 12,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Red Robin Gourmet Burgers-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,716 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 4,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,28 Prozent eingebüßt.
Red Robin Gourmet Burgers war somit zuletzt am Markt 81,03 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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