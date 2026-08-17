Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Red Robin Gourmet Burgers-Performance im Blick 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Red Robin Gourmet Burgers-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,704 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,80 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 14.08.2026 auf 10,14 USD belief. Mit einer Performance von -80,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Red Robin Gourmet Burgers betrug jüngst 191,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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