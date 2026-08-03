Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Performance unter der Lupe 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an diesem Tag bei 13,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 747,943 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 31.07.2026 5 863,87 USD wert, da der Schlussstand 7,84 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,36 Prozent verringert.

Am Markt war Red Robin Gourmet Burgers jüngst 145,04 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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