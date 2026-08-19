Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Performance unter der Lupe
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Hätte sich eine Regeneron Pharmaceuticals-Anlage von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 3 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 812,40 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 12,309 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 973,41 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 18.08.2026 auf 810,24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,27 Prozent gleich.
Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,41 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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