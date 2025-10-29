NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Regeneron Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 560,02 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0,179 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,87 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 28.10.2025 auf 654,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,87 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 69,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at