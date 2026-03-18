NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Am 18.03.2016 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 364,51 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,743 Regeneron Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 082,38 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 17.03.2026 auf 759,05 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 108,24 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 80,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at