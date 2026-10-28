Regeneron Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Regeneron Pharmaceuticals-Anlage 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Regeneron Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 355,83 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,281 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 816,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 229,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,35 Prozent.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 84,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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