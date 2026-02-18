NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 387,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,258 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Papiere wären am 17.02.2026 204,89 USD wert, da der Schlussstand 793,53 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 84,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at