Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Lohnende Regeneron Pharmaceuticals-Anlage?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 387,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,258 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Papiere wären am 17.02.2026 204,89 USD wert, da der Schlussstand 793,53 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 84,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!