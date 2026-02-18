Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Regeneron Pharmaceuticals-Anlage? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 387,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,258 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Papiere wären am 17.02.2026 204,89 USD wert, da der Schlussstand 793,53 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 84,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten