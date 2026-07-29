Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Lohnendes Regeneron Pharmaceuticals-Investment? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 583,13 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 17,149 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 695,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 921,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,22 Prozent gesteigert.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 69,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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