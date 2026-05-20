NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 614,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,627 Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 025,23 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 19.05.2026 auf 630,30 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,52 Prozent.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 65,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at