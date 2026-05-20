Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Rentable Regeneron Pharmaceuticals-Investition?
|
20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 614,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,627 Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 025,23 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 19.05.2026 auf 630,30 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,52 Prozent.
Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 65,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|
20.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18.05.26