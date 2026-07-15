NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Regeneron Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.07.2025 wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 547,96 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0,182 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 656,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,74 Prozent.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 69,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at