NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Regeneron Pharmaceuticals-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 737,41 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0,136 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,23 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 10.10.2023 auf 834,96 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 113,23 USD entspricht einer Performance von +13,23 Prozent.

Der Regeneron Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 90,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at