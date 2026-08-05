Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Regeneron Pharmaceuticals-Anlage 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.08.2016 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 423,00 USD. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,236 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 760,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,83 Prozent gesteigert.

Am Markt war Regeneron Pharmaceuticals jüngst 78,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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