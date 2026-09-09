NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 556,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 17,968 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (810,31 USD), wäre das Investment nun 14 560,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,60 Prozent erhöht.

Der Regeneron Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 85,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at