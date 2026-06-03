NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 505,66 USD. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,198 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Papiere wären am 02.06.2026 119,23 USD wert, da der Schlussstand 602,92 USD betrug. Damit wäre die Investition 19,23 Prozent mehr wert.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 62,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at