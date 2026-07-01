NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Regeneron Pharmaceuticals-Papier bei 574,62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 1,740 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 1 085,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 623,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,51 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 66,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at