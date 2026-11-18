Anleger, die vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 648,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,154 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,69 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 17.11.2026 auf 957,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 98,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at