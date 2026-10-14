Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Rentabler Regeneron Pharmaceuticals-Einstieg? 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 839,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,191 Regeneron Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 753,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896,97 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,30 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 77,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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