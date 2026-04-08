NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.04.2021 wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 476,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,099 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 760,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,00 USD wert. Mit einer Performance von +59,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Regeneron Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 80,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at