Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Lukratives Regeneron Pharmaceuticals-Investment? 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 725,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,792 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 634,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 752,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,47 Prozent verringert.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 66,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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