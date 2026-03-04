NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 779,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Regeneron Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,832 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 837,80 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 03.03.2026 auf 766,66 USD belief. Damit wäre die Investition 1,62 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 83,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at