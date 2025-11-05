Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Regeneron Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 829,43 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1,206 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 757,15 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 04.11.2025 auf 628,00 USD belief. Mit einer Performance von -24,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 67,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten