Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Investmentbeispiel
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 829,43 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1,206 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 757,15 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 04.11.2025 auf 628,00 USD belief. Mit einer Performance von -24,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 67,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
