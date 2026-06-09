Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Rentable Repligen-Anlage?
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen
Repligen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Repligen-Aktie an diesem Tag bei 23,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Repligen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,105 Repligen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 277,05 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 08.06.2026 auf 125,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 427,71 Prozent.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!