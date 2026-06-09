NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Anlegern gebracht.

Repligen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Repligen-Aktie an diesem Tag bei 23,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Repligen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,105 Repligen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 277,05 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 08.06.2026 auf 125,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 427,71 Prozent.

Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at