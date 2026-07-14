NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Repligen-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 121,33 USD. Bei einem Repligen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,824 Repligen-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,41 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 13.07.2026 auf 144,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,41 Prozent angewachsen.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at