Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Performance im Blick
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Repligen-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 121,33 USD. Bei einem Repligen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,824 Repligen-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,41 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 13.07.2026 auf 144,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,41 Prozent angewachsen.
Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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