Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Langfristige Performance
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen
Repligen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,429 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 963,51 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 23.11.2026 auf 168,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 396,35 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Repligen belief sich jüngst auf 10,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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