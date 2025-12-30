Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Repligen-Performance
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Repligen-Aktie statt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 143,81 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,695 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,24 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 29.12.2025 auf 165,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,24 Prozent.
Insgesamt war Repligen zuletzt 9,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
