NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Repligen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Repligen-Papier an diesem Tag bei 29,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,339 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 147,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 391,02 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Repligen eine Börsenbewertung in Höhe von 7,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at