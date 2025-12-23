NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 337,041 Repligen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 55 807,21 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 22.12.2025 auf 165,58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 458,07 Prozent angewachsen.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at