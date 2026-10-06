Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Langfristige Investition
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 150,10 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 0,666 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 189,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,25 Prozent gesteigert.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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