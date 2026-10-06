Repligen Aktie

Repligen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 150,10 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 0,666 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 189,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,25 Prozent gesteigert.

Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Repligen Corp.

mehr Nachrichten