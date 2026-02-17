NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Repligen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Repligen-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Repligen-Anteile bei 24,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,165 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 136,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 568,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 468,26 Prozent angezogen.

Insgesamt war Repligen zuletzt 7,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at