Repligen Aktie

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WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Repligen-Performance 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Repligen-Investment gewesen.

Die Repligen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 157,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,371 Repligen-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 712,29 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 17.08.2026 auf 169,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,12 Prozent erhöht.

Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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